رئيس انتقالي أبين يتفقد سير العمل في مستشفى الرازي بجعار

قام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة أبين، العميد عبدالله أحمد الحوتري، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية لهيئة مستشفى الرازي بمدينة جعار، حيث كان في استقباله الأخ علي السلامي المدير الإداري للمستشفى، وسميح أبوبكر مدير مكتب رئيس هيئة المستشفى.

وطاف العميد الحوتري بأقسام المستشفى والعيادات المختلفة، متفقداً سير العمل فيها، ومطلعاً على مدى الالتزام بالدوام الرسمي من قبل الموظفين.

والتقى العميد الحوتري ببعض من رؤساء وموظفي المستشفى، الذين قدموا له شرحاً موجزاً عن وضع المستشفى والصعوبات التي تواجه سير العمل فيه، وفي مقدمتها نقص الكادر الطبي المتخصص.

وطالب العميد الحوتري من إدارة المستشفى بعمل تقييم شامل لوضع المستشفى وما يحتاجه من متطلبات ورفعها إلى قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة، لعرضها على جهات الاختصاص.

ودعا الحوتري إدارة المستشفى إلى حث العمال على الانضباط الوظيفي وتأدية مهامهم بكل مسؤولية وإخلاص، منوها بأن الانضباط يعكس حس المسؤولية والدور الإنساني الذي يقوم به المستشفى وموظفيه تجاه المرضى والمجتمع.

من جهتهم عبر مسؤلو المستشفى عن سعادتهم بهذه الزيارة وشاكرين للعميد الحوتري والمجلس الانتقالي اهتمامه بالمستشفى وموظفيه.

رافق العميد الحوتري في هذه الزيارة، فيصل باعرفة رئيس انتقالي خنفر، ومحمد العمود عضو الجمعية الوطنية، والخضر مقفع رئيس الدائرة الجماهيرية بانتقالي زنجبار، وأنور سيول رئيس الإدارة الإعلامية بخنفر، وجمال محمد حسين من المركز الإعلامي بابين، والأخوين صلاح الرواعي وأمين قاسم.



