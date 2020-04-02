عدن تايم

رئيس انتقالي أبين يقود جهود للفصل في قضية البسط على أراضي مشتل الكود

2 أبريل، 2020
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عدن تايم / خاص.

قام العميد عبدالله الحوتري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين صباح اليوم، بزيارة إلى مشتل الكود، والتقى بعدد من المزارعي.

وفي اللقاء ناقش العميد الحوتري مع المزارعين القضايا الزراعية العالقة والمتعلقة بأراضي مشتل منطقة الكود التي تم البسط عليها من قبل بعض المزارعين والادعاء بملكيتها.

وبعد الاستماع الى ملاحظات المزارعين طالبت قيادة المجلس الانتقالي من المزارعين احضار الوثائق الثبوتية لملكية الارض الزراعية للفصل فيها من قبل قيادة المجلس وفق القانون.

وقد عبر المزارعون عن بالغ سرورهم بالالتقاء بالعميد الحوتري.

وعلى صعيد متصل التقى العميد الحوتري بعدد من الكوادر الزراعية التي اسست مشتل الكود الزراعي شاكرا جهودهم بالمحافظة على المشتل وطافا بارجاء المشتل والاطلاع على الاعمال الزراعية والتعرف على انواع الشتلات فيه.

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