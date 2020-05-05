4 مايو

رئيس انتقالي أبين يلتقي بقيادتي مديريتي زنجبار وخنفر لمتابعة تنفيذ قرار الإدارة الذاتية

5 مايو، 2020
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اخبار وتقارير

الثلاثاء – 05 مايو 2020 – الساعة 09:49 م بتوقيت عدن ،،،

4 مايو / خاص

التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين العميد عبدالله الحوتري، اليوم الثلاثاء، بقيادتي زنجبار وخنفر، في إطار اهتمام و متابعة قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة لأنشطة وأعمال القيادات المحلية في المديريات ومتابعة تنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب.
ودعا العميد الحوتري القيادتين إلى التطبيق الفعلي لما جاء في بيان الإدارة الذاتية وتحديد المهام المترتبة لتنفيذ البيان على أرض الواقع ليكون أكثر فاعلية.
وجدد العميد الحوتري شكره للسلطة المحلية في مديرتي رصد وسرار لموقفهم الشجاع بتأييدهما لقرار الادارة الذاتية للجنوب.
ومن جانبه، أكد عضو الجمعية الوطنية محمد أحمد الشقي، إنجاز المهام المطلوبة لتنفيذ القرار، مشيراً إلى أن بعض المحافظات قد أدركت حجم المسؤولية واتبعت الخطوات لتنفيذ تلك المهام، داعيا الجميع إلى بذل جهد مكثف لتطبيق القرار وتخليص المحافظة من الفساد الذي نخر فيها منذ زمن
وعبرت قيادتا المديريتان برئاسة العقيد صالح أبو عبدين رئيس انتقالي زنجبار، فيصل باعرفة رئيس انتقالي خنفر، عن استعدادهما التام لتنفيذ قرار الإدارة الذاتية للجنوب .
واقرّ اللقاء إقامة مسيرة حاشدة في زنجبار يوم السبت القادم للتأكيد على عدم المساومة في قضية شعب الجنوب.

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أبين الإدارة الذاتية انتقالي بقيادتي تنفيذ رئيس زنجبار قرار لمتابعة مديريتي وخنفر يلتقي

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