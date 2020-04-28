المندب نيوز

رئيس انتقالي أبين يلتقي مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة

29 أبريل، 2020
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رئيس انتقالي أبين يلتقي مدير مكتب الزراعة والري بالمحافظة

أبين ( المندب نيوز) خاص

ناقش العميد عبدالله الحوتري رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين مع مدير عام مكتب وزارة الزراعة والري بالمحافظة الدكتور حسين فضل الهيثمي أوضاع قطاع الزراعة والري والصعوبات التي تواجه سير عمل مكتب الزراعة والري .

وطالب العميد الحوتري ، مدراء مكاتب الزراعة والري بمباشرة أعمالهم وبذل مزيدا من الجهد للنهوض بالزراعة ،مؤكدا على متابعة المقصرين في أعمالهم ، داعيا الى العودة بالزراعة الى سالف عهدها وتفعيل العمل بأنظمة الري القديمة للحفاظ على مياه السيول وعدم إهدارها وحرمان مناطق اخرى من الري ، ورفع تقارير عن المزارعين المخالفين لأنظمة الري بالإضافة إلى تفعيل دور المرشدين الزراعيين.

وتطرق الجانبان أيضا الى مناقشة استخدام المبيدات السامة والمحرمة دوليا من قبل بعض المزارعين وتشكيل لجنة لمتابعة ذلك.

حضر اللقاء الشيخ علي الساكت رئيس الحراك الثوري بالمحافظة والشيخ ابوبكر العويني نائب رئيس الحراك الثوري ومدراء مكاتب الزراعة والري بمحافظة ابين

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