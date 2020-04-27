المندب نيوز

رئيس انتقالي أبين يواصل نزولاته الميدانية لتفقد المرافق الخدمية بمدينة زنجبار

28 أبريل، 2020
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رئيس انتقالي أبين يواصل نزولاته الميدانية لتفقد المرافق الخدمية بمدينة زنجبار

أبين (المندب نيوز)خاص

واصل رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين العميد عبدالله الحوتري ، نزولاته الميدانية لتفقد سير العمل في المرافق الخدمية، للإشراف المباشر على سير العمل.

وشملت النزول الميداني للعميد عبدالله الحوتري ، صباح الاثنين، مكتب الضرائب والتأمينات والأحوال المدنية ومركز الاتصالات، حيث بعدد من المدراء والمسؤولين وناقش معهم آلية سير العمل.

وشدد العميد الحوتري على ضرورة تكثيف الجهود والعمل لما يخدم ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وطالب العميد الحوتري الإدارات برفع تقارير على وجه السرعة عن أهم العراقيل التي تواجه سير عملهم وذلك لبحث سُبل معالجتها مع القيادة العليا على وجه السرعة للتخفيف من معاناة المواطن في المحافظة.

من جانبهم أكد كل من مدير عام مكتب الضرائب حسين عميران، ومدير عام مكتب التأمينات عبدربه امعبد، استعدادهم بمواصلة العمل المشترك، مثمنين اللفتة الكريمة والجهود الجبارة التي تبذلها قيادة المجلس الانتقالي بالمحافظة وعلى رأسهم العميد الحوتري.

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