عدن الغد

رئيس انتقالي ابين يتفقد المرافق الحكومية ويحث على مواصلة العمل

26 أبريل، 2020
0
رئيس انتقالي ابين يتفقد المرافق الحكومية ويحث على مواصلة العمل

تنفيذا لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي بالادارة الذاتية للمناطق الجنوبية قام العميد عبدالله الحوتري رئيس انتقالي محافظة ابين صباح اليوم الاحد بزيارة المرافق الحكومية في عاصمة المحافظة زنجبار للاطلاع على سير العمل فيها.
وفي الزيارة التفقدية حث العميد الحوتري الموظفين على العمل ومضاعفة الجهود بما يخدم مصالح المواطنين في مختلف المجالات الخدمية وغيرها
وشدد العميد الحوتري على العمل وفق البيان الصادر عن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي جنباً إلى جنب الأخوة في الجهاز الوظيفي.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابين الحكومية العمل المرافق انتقالي رئيس على مواصلة ويحث يتفقد

إقرا أيضا

Photo of أمن أبين يُلقي القبض على قاتل مواطن عقب ساعات من تنفيذ الجريمة

أمن أبين يُلقي القبض على قاتل مواطن عقب ساعات من تنفيذ الجريمة

26 أبريل، 2020
Photo of ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية يدشن خطة التدخل الطارئة بعدن

ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية يدشن خطة التدخل الطارئة بعدن

26 أبريل، 2020
Photo of إنتقالي غيل باوزير يبارك ويؤيد بيان القيادة السياسية التاريخي

إنتقالي غيل باوزير يبارك ويؤيد بيان القيادة السياسية التاريخي

26 أبريل، 2020
Photo of قيادة الانتقالي تقول انها عقدت لقاءا مع مسؤولين في السلطة المحلية بعدن

قيادة الانتقالي تقول انها عقدت لقاءا مع مسؤولين في السلطة المحلية بعدن

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق