رئيس انتقالي ابين يتفقد المرافق الحكومية ويحث على مواصلة العمل

تنفيذا لقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي بالادارة الذاتية للمناطق الجنوبية قام العميد عبدالله الحوتري رئيس انتقالي محافظة ابين صباح اليوم الاحد بزيارة المرافق الحكومية في عاصمة المحافظة زنجبار للاطلاع على سير العمل فيها.

وفي الزيارة التفقدية حث العميد الحوتري الموظفين على العمل ومضاعفة الجهود بما يخدم مصالح المواطنين في مختلف المجالات الخدمية وغيرها

وشدد العميد الحوتري على العمل وفق البيان الصادر عن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي جنباً إلى جنب الأخوة في الجهاز الوظيفي.

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