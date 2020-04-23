رئيس انتقالي ابين يتفقد عددا من الحواجز المائية ويحذر من العبث باهدار المياه

قام رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة ابين العميد عبدالله الحوتري صباح اليوم بتفقد الحواجز المائية القريبة من مساكن المواطنين في منطقة المخزن بمديرية خنفر

حيث زار العميد الحوتري الحاجز المائي الترابي المسمى ( عقمة العش ) في منطقة المخزن التي تساعد على ري منطقة ( القريات ) وهي منطقة زراعية تتغذى من ذلك الحاجز المائي

ووقف العميد الحوتري امام اسباب فتح المياه من الحاجز وذاهبها الى البحر وعدم الاستفادة منها في ري الاراضي الزراعية و كذلك فتحها الى المنطقة محذرا من العبث بالمياه واهدارها

ودعا العميد الحوتري الجهات الامنية الى سرعة القبض على من تسبب في فتح المياه من الحاجز وكذلك القبض على من فتح المياه الى المنطقة وتضرر منازل المواطنين

واعطى توجيهات الى الجهات المسؤولة في ادارة الري بسرعة اعادة الحاجز المائي وعمل دفاعات للمنطقة من خطر مياه السيول

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