رئيس انتقالي ابين يلتقي بالقيادة المحلية في مديريتي زنجبار وخنفر للوقوف أمام تنفيذ الإدارة الذاتية

أبين ( المندب نيوز ) خاص

في اطار اهتمام و متابعة قيادة المجلس الانتقالي بمحافظة ابين لأنشطة واعمال القيادات المحلية في مديرتي زنجبار وخنفر وللوقوف امام تنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب.

حيث التقى العميد عبدالله الحوتري صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الانتقالي بقيادتي زنجبار وخنفر مستعرضا بيان هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المتعلق بالإدارة الذاتية للجنوب.

ودعا العميد الحوتري القيادات الى التطبيق الفعلي لبيان الادارة الذاتية وتحديد المهام المترتبة لتنفيذ البيان على ارض الواقع ليكون اكثر فاعلية

وكرر العميد الحوتري شكر الى السلطة المحلية في مديرتي رصد وسرار لموقفهم الشجاع بتأييدهما لقرار الادارة الذاتية للجنوب.

ومن جانبه اكد عضو الجمعية الوطنية الاستاذ محمد احمد الشقي على انجاز المهام المطلوبة لتنفيذ القرار واشار الى بعض المحافظات التي ادركت حجم المسؤولية واتبعت الخطوات لتنفيذ تلك المهام داعيا الجميع الى بذل جهد مكثف لتطبيق القرار وتخليص المحافظة من الفساد الذي نخر فيها منذ زمن .

وعبرت قيادتا المديريتان برئاسة العقيد صالح أبو عبدين رئيس انتقالي زنجبار والاستاذ فيصل باعرفة رئيس انتقالي خنفر عن استعدادهما التام لتنفيذ قرار الادارة الذاتية للجنوب وبذل كل الجهود لاقامة التفاف شعبي لدعم قرار القيادة بالمجلس الانتقالي .

وخرج اللقاء الى اقامة مسيرة حاشدة في عاصمة محافظة ابين زنجبار يتم من خلالها ايصال رسالة الى السلطة المحلية في ابين مفادها انه لا مساومة على قضية شعب الجنوب والتي حدد موعدها باذن الله يوم السبت القادم.