رئيس انتقالي الضالع يبحث مع إدارة المستشفى الميداني الاشكاليات التي تعترض سير عمل الطاقم الميداني الطبي

4 مايو / خاص



التقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع، العميد عبدالله مهدي سعيد، اليوم السبت في مكتبه بإدارة وعمال المستشفى الميداني المتقدم بمنطقة حجر، بحضور نائب مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور محسن البهلي ومدير عام مديرية الضالع عبدالواسع صالح أحمد.

ووقف الاجتماع أمام عدد من اﻹشكاليات التي تعترض سير العمل في المستشفى الميداني والسبل الكفيلة بإنهاء أي تباينات قد تؤدي الى الإخلال بمهام المستشفى الميداني المتقدم.

وشدد العميد عبدالله مهدي سعيد على أهمية توحيد الجهود والتركيز على تقديم الإسعافات الأولية العاجلة للجرحى وأداء الرسالة الطبية السامية من قبل جميع الموظفين بكل إخلاص ومسؤولية.

هذا وأفضى الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الانتقالي ومكتب الصحة والسلطة المحلية للنزول إلى المستشفى الميداني والعمل على معالجة كل أوجه القصور وتنظيم العمل الإداري وبما يسهم في تقديم الرعاية الصحية الطارئة لجرحى الجبهات القتالية شمال المحافظة على الوجه المطلوب.