4 مايو

رئيس انتقالي العاصمة عدن يصدر عدد من القرارات

4 مايو 4 مايو منذ 4 دقائق
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شئون الانتقالي


الأحد – 17 نوفمبر 2019 – الساعة 12:42 ص بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص


أصدر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ورئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، الدكتور عبدالناصر الوالي، مساء اليوم السبت، عددا من القرارات التنظيمية.
صدر القرار الأول بتكليف عادل جعفر يوسف بمهام رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية البريقة.
ونص القرار الثاني على تولي جوهرة حسن صالح، مهام رئيس الإدارة السياسية بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن.
وشمل القرار الثالث تكليف المهندسة إيمان محسن عوض، برئاسة إدارة المرأة والطفل بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن.
وكشف القرار الرابع عن اختيار المناضل فؤاد أحمد عوض، رئيسا للإدارة الجماهيرية في القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن.
ووجه القرار الخامس، بفصل أديب محمد فضل، من عضوية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الحنوبي بمديرية البريقة.
ونصت المادة الثانية بالقرارات الخمسة، على العمل بها من تاريخ صدورها، وإبلاغ المعنيين بتنفيذها.

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