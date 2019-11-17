4 مايو

رئيس انتقالي العاصمة يكرم عدد من ضباط وأفراد الأمن بمطار عدن

4 مايو 4 مايو منذ 4 دقائق
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شئون الانتقالي


الأحد – 17 نوفمبر 2019 – الساعة 09:02 م بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / خاص


كرم رئيس انتقالي العاصمة عدن الدكتور عبدالناصر الوالي اليوم الأحد، عدداً من الضباط والأفراد في أمن مطار عدن الدولي، وذلك تنيفذاً لتوجيهات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي.
ويأتي هذا التكريم في إطار برنامج تكريم الموظفين ورجال الأمن المثابرين والمتفانين في أداء المهام الموكلة إليهم، وكذلك الشباب والطلاب المبدعين في مختلف المجالات.
و حضر التكريم، عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي المحامية نيران حسن سوقي، والسكرتير الخاص لرئيس المجلس الانتقالي عبدالعزيز أحمد الشيخ، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

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