عدن 24

رئيس انتقالي حضرموت يدعو لتضافر الجهود لمواجهة كورونا ويطالب المواطنين التقيد بالاجراءات الاحترازية

10 أبريل، 2020
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أكد رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر، أن البلاد في حاجة إلى تظافر الجهود والعمل من أجل مجابهة كورونا وان نكون إلى جانب السلطة المحلية ومرافقها الصحية خاصة مكتب الصحة وبالميدان بهذه المعركة الصعبة.
وقال حضرموت تمر بظرف بالغ الحساسية ويتطلب منا اكبر قدر من المسؤولية فالقلق وارد ولكن الذُعر المفرط سينعكس سلباً على الجميع، وعلى الجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية، والتعامل مع اللحظة بمسؤولية.
وأشار ” د. بن الشيخ ابوبكر” إلى أن الإعلام يتحمل مسؤولية كبيرة بدور التوعية الذي يجب أن يضطلع به عبر تقديم المعلومات الطبية المستقاة من مصادرها الرئيسية المتمثلة بمنظمة الصحة العالمية إلى المواطن
واضاف” بجهود المخلصين بإمكاننا العمل جميعا للتخفيف من المخاطر والحد من التبعات السلبية التي يمكن أن تقع على كل المجتمع
واعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا، مشيراً أن الحالة مستقرة وعلى تواصل لمتابعتها وتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

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