رئيس انتقالي حضرموت يلتقي عدداً من موظفي الضرائب المضربون عن العمل

التقى الدكتور محمد جعفر بن الشيخ ابوبكر ، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، الاربعاء، في مكتبه بالمكلا، عدداً من موظفي مكتب الضرائب بساحل حضرموت المعتصمون للمطالبة بالغاء تكليف محمد الحضرمي نائباً للمدير.

وفي اللقاء استمع “د. بن الشيخ ابوبكر” إلى شرح مفصل عن القضايا المتعلقة بعمل الضرائب معبرين عن استياءهم من قرار المحافظ البحسني الصادر ليكون محمد باحيدره نائباً لمدير الضرائب، وناقش موضوعهم بمنتهى الشفافية والموضوعية تجسيدا على رؤية اعطاء كل ذي حق حقه.

وشدد “بن الشيخ ابوبكر” على ضرورة ان تكون التعيينات لذو الاختصاص على ان يحقق استخدام افضل الكفاءات وفق اسس الاستحقاق والجدارة والحرص على ديمومة العمل والاتقان والاخلاص من اجل النهوض بالعمل المؤسسي.

من جانبهم عبر موظفي ضرائب حضرموت عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على تعاونها وحسن الاستقبال ووقوفها المناصر مع الحق.

حضر اللقاء الاستاذ محمد صالح باتيس مدير الادارة التنظيمية، والاستاذ علي صالح الهميمي مساعد إدارة حقوق الانسان*