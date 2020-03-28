رئيس انتقالي حضرموت يناشد المواطنين بالإلتزام بالتعليمات لمنع انتشار تفشي وباء كورونا

المكلا (المندب نيوز) عبدالله السييلي

قال الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبوبكر، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والتطورات التي يشهدها العالم بشأن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وانطلاقاً من التزامنا تجاه شعبنا في عموم الجنوب و حضرموت يتطلب علينا جميعا الالتزام بكافة التعليمات والاجراءات المتبعة لمواجهة الفايروس، كالابتعاد عن التجمعات وتفادي الخروج من المنازل لما تمثله من عوامل مساعدة لانتشار الفيروس، إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى التقيد بالإرشادات الطبية والوقائية للحفاظ على الصحة العامة من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مطالباً بعدم الاستخفاف بالتوجيهات .

وأضاف الدكتور بن الشيخ أبوبكر أن خلال الأيام الماضية كان هناك تجاوب من قبل البعض وكانوا على درجة كبيرة من الوعي والتعاون في إطار ادراك وفهم خطورة الوضع العام، من حيث الالتزام والاستماع للإجراءات والنصائح التي تصدر عن الجهات ذو الاختصاص، وندعو الجميع توحيد الامكانات والجهود الفعالة والعملية ونمد أيدينا للعمل الجاد سوياً كفريق واحد لإنجاح العمل.

وأكد” الدكتور بن الشيخ أبوبكر بضرورة استمرار التنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة وإدارتها المختصة بصورة فاعلة وأفضل لتوحيد الجهود لمجابهة الوباء وأننا على استعداد للتعامل مع فيروس كورونا مع جميع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة لخدمة حضرموت واهلها، ونؤكد وقوفنا مع جميع القرارات الصادرة من السيد محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني الهادفة في المقام الأول حماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى المتابعة وبشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة لرصد ما يتم بخصوص الوباء .

الجدير بالذكر أن حملة الرش والتعقيم تستمر عدة أيام ، وتستهدف تطهير المساجد والساحات العامة , والمراكز العسكرية والامنية ؛ ضمن مساهمة القيادة المحلية للمجلس في المحافظة و القيادات المحلية في المديريات ، في دعم ومساندة جهود السلطة المحلية للتصدي لوباء كورونا الخطير ، وترجمة لتوجيهات القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي .