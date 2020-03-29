رئيس انتقالي خنفر وقيادة التوجيه المعنوي يتفقدا الخطوط الأمامية للقوات الجنوبية

4 مايو / خاص

قام الاستاذ فيصل باعرفة رئيس انتقالي خنفر والعقيد سالم الصيدي يرافقهما العقيد أحمد دحة ركن عمليات اللواء الثامن بزيارة تفقدية للخطوط الأمامية والمواقع التي تتمركز فيها القوات الجنوبية في منطقة الشيخ سالم.

وخلال الزيارة نقل باعرفة والصيدي للجنود تحيات القيادة السياسية ممثلة بسيادة الرئيس عيدروس بن قاسم الزُبيدي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الجنوبي.

ووجها كلمات توعوية للجنود المرابطين في الجبهة تناولت الجانب العسكري وحث الجنود على تطوير مهاراتهم في القتال واستخدام السلاح .

ونبها باعرفة والصيدي ان الجنوبيين الذين هم في شقرة ليسوا هدفا لنا وانما هم إخوة لنا نمد اليهم أيدينا بالورود وان الهدف هو القوات الشمالية الاخوانية بقيادة بن معيلي وان الامل يحذونا في اخواننا الجنوبيين للالتحاق باخوانهم فالشماليون يستخدمونهم لتحقيق اهداف معينة ثم سيتخلصون منهم بعد ان يتحقق هدفهم وهو إعادة احتلال الجنوب مرة ثانية.

وأكدا للجنود ان المواطنين في زنجبار وخنفر معهم وسيكونون سندا وداعما قويا لهم في حال حانت ساعة الصفر.

محذرين الجنود من الإعلام الاخواني المعادي الذي يبث سمومه لزرع الخلاف والفرقة بين الجنوبيين من خلال إثارة النعرات الطائفية والمناطقية .

كما زار باعرفة والصيدي نقطة دوفس والتقيا بقائد النقطة المقدم محمود الكلدي وأفراد النقطة ، وزارا معسكر القوات الخاصة والتقيا بأفراد المعسكر وأركان حرب اللواء وركن العمليات.