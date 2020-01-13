المشهد العربي

رئيس انتقالي زنجبار يتفقد سير العمل بمكتب الأحوال المدنية بالمديرية

13 يناير، 2020
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قام رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمديرية زنجبار العقيد صالح أبو عبدين، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل في إدارة الأحوال المدنية بمدينة زنجبار.
وناقش أبو عبدين خلال الزيارة، عدة قضايا أهمها تزوير الوثائق الثبوتية والتي يقوم بها بعض شيوخ الحارات لغرض استخراج البطائق الشخصية أو شهادات الميلاد للمواطنين في المحافظة أو الوافدين إليها من المناطق الشمالية.
وأكد رئيس انتقالي زنجبار، انه سيتم تدشين العمل بختم المراكز في الحارات وتسليم نسخة ورقية تحمل صور الختومات التي سوف يتم التعامل معها.

وشدد خلال الزيارة على أهمية التنسيق والعمل المشترك بين المجلس الانتقالي ومن يمثله في الحارات كطرف ومكتب الأحوال المدنية في المحافظة كطرف ثاني بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للحد من ظاهرة التزوير في الوثائق الثبوتية.
وفي نهاية الزيارة التفقدية،قدم العقيد صالح أبو عبدين نسخة ورقية تحمل صور أختام المراكز التي سيتم التعامل معها من قبل مكتب الأحوال المدينة خلال الفترة القادمة .

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