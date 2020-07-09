رئيس انتقالي سقطرى يؤسس موقع عسكري استطلاعي بمنطقة رأس مومي

4 مايو / خاص

دشن رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، والمُكلف بمهام رئيس الإدارة الذاتية في المحافظة، اليوم الخميس بمعية العميد عبدالله أحمد السقطري، قائد اللواء الأول مشاة بحري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، إنشاء موقع عسكري استطلاعي بمنطقة رأس مومي شرق المحافظة.

وفي كلمة مقتضبة نقل الثقلي للحاضرين من قيادات أمنية وعسكرية ومشائخ وأعيان منطقة مومي تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، متطرقاً إلى الأهمية التي يمثلها هذا الموقع الاستراتيجي، مؤكداً أنه يعتبر موقعاً مهماً ورافداً قوياً للقوات المسلحة الجنوبية لتأمين وحماية الأرخبيل.

من جانبه أكد العميد عبدالله أحمد السقطري قائد اللواء الأول مشاة بحري إن موقع رأس مومي هو من أقدم المواقع العسكرية في سقطرى واليوم بفضل قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي بمحافظة سقطرى تم استعادته وباقي أهم المواقع العسكرية.

وأكد السقطري أن القوات المسلحة الجنوبية في المحافظة يبذل جهوداً كبيرة لإعادة كافة المواقع وتعزيزها لتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة ومراقبة المنافد البحرية وحماية الثروة السمكية من العبث والأصطياد العشوائي والجرف الجائر.

ومن جانبهم بارك شيوخ وأعيان قبائل مومي هذه الخطوة، مثمنين حرص قيادة الانتقالي في المحافظة على تأمين منطقتهم بشكل خاص وسقطرى بشكل عام.