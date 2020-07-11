رئيس انتقالي سقطرى يضع حجر الأساس لإنشاء موقع عسكري للقوات الجنوبية

تسلّم رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أرخبيل سقطرى، المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، اليوم السبت، من الشيخ فائز عبدالله سالم شيخ منطقة غبة، قطعة أرض بمساحة 1000متر مربع، لإنشاء موقع عسكري للقوات الجنوبية في المنطقة الواقعة شمال غرب المحافظة.

وفور تسلمه لقطعة الأرض، قام الثقلي بوضع حجر الأساس لإنشاء الموقع العسكري، بحضور جمع من مشائخ ووجهاء الشريط الساحلي الغربي والعديد من القادة والضباط العسكريين التابعين للقوات العسكرية والأمن الجنوبي.

وقدم المهندس الثقلي الشكر لأبناء منطقة غبة وعلى رأسهم الشيخ فائز وأبناء غبة وبيت بلعبودة الذين قدموا قطعة الأرض من أملاكهم دعما للمشروع الجنوبي والإدارة الذاتية برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن الجنوبي، مؤكدا في الوقت نفسه الوقوف إلى جانب أبناء منطقة غبة وإعطائهم الأولوية والاهتمام بشتى المشاريع التنموية والخدماتية في القريب العاجل بمشيئة الله.

حضر الافتتاح اللواء العميد عبدالله أحمد السقطري، قائد اللواء الأول مشاة بحري سقطرى، وعلي عمر كفاين قائد قوات الحزام الأمني في المحافظة، والعميد أحمد القدومي، مدير أمن المحافظة، والمناضل يحيى مبارك سعيد الرئيس السابق للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمحافظة، وجمع من القادة والمشائخ والوجهاء والمواطنين.