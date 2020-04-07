عدن 24

رئيس انتقالي شبوة يتقدم مستقبلي الأسير ابو وسام اليافعي

7 أبريل، 2020
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تقدم رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة الشيخ علي محسن السليماني، مساء اليوم، جموع المستقبلين للأسير ابو وسام محمد الفيضي اليافعي، نائب مدير أمن محافظة لحج،  بمبنى محافظ محافظة أبين بمدينة زنجبار .

وفي لقاء الاستقبال للأسير ابو وسام اليافعي، الذي حضره أيضا، قائد قوات الحزام الأمني والتدخل السريع بمحافظة أبين العميد عبداللطيف السيد  ومحافظ أبين أبوبكر حسين، والشيخ أحمد سالم محسن بن عيدروس، وأعضاء لجنة متابعة الأسرى وفي مقدمتهم العميد أحمد عمر المرقشي، والشيخ ناصر النميري، هنأ رئيس القيادة المحلية بشبوة الأسير اليافعي بمناسبة إطلاق سراحه نيابة عن القيادة المحلية وكوادر وأنصار المجلس الانتقالي بشبوة وأبناء المحافظة عامة ، مثمنا الدور البطولي والنضالي للأسير المفرج عنه ، والذي جسد الوحدة الوطنية الجنوبية والتلاحم بين كل أبناء الجنوب في نضالهم من أجل الحرية والاستقلال .

 وقد جاءت عملية إطلاق الأسير اليافعي ضمن عملية تبادل أسرى بين  المجلس الانتقالي والشرعية المختطفة من قبل جماعة الإخوان المسلمين.

وكان الأسير اليافعي  يقبع في معتقلات شبوة الإخوانية غير القانونية منذ أحداث اغسطس الماضي، وقد رفضت سلطات شبوة الإخوانية الإفراج عنه في عملية تبادل أسرى سابقة.

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