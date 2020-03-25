رئيس انتقالي شبوة يزور مديرية الصعيد ويترأس اجتماعاً لقيادة المديرية

4 مايو / خاص



قام الشيخ علي محسن السليماني، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة، وفي إطار خطة نزوله لمديريات المحافظة، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمديرية الصعيد، حيث كان في استقباله رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالمديرية سعيد خميس تيمور .

وخلال الزيارة التي رافقه فيها عضوا الهيئة التنفيذية بالمحافظة عبدالله المركدة وعلي هادي باراس، ترأس السليماني اجتماعا بمقر انتقالي المديرية .

وفي مستهل الاجتماع تحدث الشيخ السليماني بكلمة نقل في مستهله تحيات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للحاضرين، مؤكدا على أنه يضع محافظة شبوة في الوقت الراهن وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها، ضمن أولويات مهامه الوطنية.

وعبّر السليماني عن سعادته بلقاء أعضاء القيادة المحلية في مديرية الصعيد في ظل الأوضاع التي تمر بها محافظة شبوة، مشدداً على أهمية العمل السياسي والوطني في صفوف الجماهير من قبل أعضاء قيادة الانتقالي في المديرية.

و تطرق السليماني إلى أبرز المستجدات التي تشهدها شبوة والساحة الجنوبية عامة، والدور الذي يجب أن تضطلع به قيادة المجلس بالمديرية في هذه المرحلة المفصلية من مسيرة نضال شعبنا الجنوبي الصابر والصامد في وجه كل التحديات والمؤامرات الإخوانية، مبينا ما يتوجب حاليا على قيادات الانتقالي في مختلف مديريات المحافظة عمله، والاسهام والقيام بدور توعوي في أوساط المجتمع لمجابهة خطر فيروس كورونا الذي قد يحدث كارثة نتيجة لضعف دور مؤسسات الدولة وتردي خدماتها.

هذا وقد قدمت في الاجتماع عددا من المداخلات الهامة المتعلقة بالبناء التنظيمي والعمل المؤسسي وبتفعيل نشاط المجلس ودوره السياسي والجماهيري بالمديرية، مؤكدة على أهمية تذليل كافة الصعاب، وتم بهذا الصدد اتخاذ عدد من المخارج والتوصيات اللازمة.