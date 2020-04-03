عدن تايم

رئيس انتقالي عدن يبحث مع ملاك الفنادق آليات المشاركة في الحملة المجتمعية لمكافحة كورونا

3 أبريل، 2020
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عدن تايم – خاص :

التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، صباح اليوم الخميس، عددا من ملاك الفنادق السياحية بالعاصمة عدن.
وتمحور اللقاء حول آليات مشاركة ملاك الفنادق في الحملة المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا بالعاصمة عدن.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى إمكانية التعاون بين المجلس الانتقالي الجنوبي وملاك الفنادق بما يعزز حالة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن، وينظم عمليات تسكين الوافدين والنزلاء فيها.
ومن جانبهم، أكد ملاك الفنادق التزامهم بالحملة المجتمعية لمجابهة وباء كورونا، واستعدادهم لتقديم المساعدة وفق الامكانيات المتاحة لمواجهة الخطر الذي يهدد البشرية جمعا.
كما طالب ملاك الفنادق بالعاصمة عدن، الجهات المعنية، بتعليق قرار الزيادة في التعرفة الكهربائية، والآعفاء من عملية تحصيل فواتير الكهرباء حتى الانتهاء من جائحة كورونا، كونهم ملتزمون بإغلاق فنادقهم ضمن الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

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