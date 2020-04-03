رئيس انتقالي لحج يعزي بوفاة عضو الجمعية الوطنية الأستاذ نصيب العامري

بعث رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو الجمعية الوطنية الأستاذ والمربي الفاضل، نصيب العامري .

وجاء في برقية العزاء :

ببالغ الحزن وعظيم الأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله عضو الجمعية الوطنية الأستاذ والمربي المرحوم نصيب العامري،

وأمام هذا المصاب الجلل لا يسعنا في القيادة المحلية لانتقالي محافظة لحج إلا أن نتقدم بالتعازي القلبية الحارة لأسرة الفقيد ورئاسة الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي متمثلة باللواء أحمد سعيد بن بريك وكل أبناء حضرموت والوطن الجنوبي كافة ،

سائلين من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة .

إنا لله وإنا إليه راجعون…..