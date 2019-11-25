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رئيس انتقالي لحج يكشف عن الهدف من مشروع تقسيم حضرموت.. ماذا قال!

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قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة لحج، رمزي الشعيبي، اليوم، إن الهدف من مشروع تقسيم حضرموت هو أن تبقى تحت السيطرة الشمالية واستمرار مسلسل النهب لمقدراتها وثرواتها.

وكتب في تغريدة عبر  تويتر”: “الهدف من مشروع تقسيم حضرموت هو أن تبقى تحت السيطرة الشمالية واستمرار مسلسل النهب لمقدراتها وثرواتها الممتد منذ عام ٩٤ بعد حرب اجتياحها للجنوب، نفس القوى ومشروعها في تقسيم حضرموت هي نفسها من تدعم مشروع تفكيك الجنوب وسلخ حضرموت عن موقعها الجغرافي الجنوبي”.

وكان ناشطون أطلقوا هاشتاج “حضرموت ترفض التقسيم”، تعبيرًا عن رفض أبناء المحافظة لتقسيم حضرموت إلى محافظتين، وتأكيدًا على أن الحضارم لن ينصاعوا إلى المشاريع الإخوانية المستهلكة لتشتيت المجتمع الحضرمي.

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