رئيس انتقالي لحج يلتقي رئيس انتقالي طور الباحة وعدد من قيادات المديرية ويناقش معهم عدد من القضايا

ألتقى اليوم الأحد ١٣ سبتمبر في مقر عمله بالحوطة عاصمة المحافظة رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي محافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي رئيس القيادة المحلية لانتقالي طور الباحة وعدد من قيادات المجلس في المديرية .

وفي اللقاء ناقشوا عدد من القضايا التنظيمية الخاصة بسير عمل المجلس في المديرية ، كما وتطرقوا إلى أهم القضايا الأمنية والعسكرية في طور الباحة ومنها التحركات المستمرة لعناصر الإخوان المسلمين على الحدود مع طور الباحة وكذا بداخلها .

حيث وشدد الشعيبي على قيادة الانتقالي في طور الباحة إلى رصد كل التحركات والرفع بها ووضع السبل والحلول لمواجهتها والتحذير منها كونها تستهدف امن واستقرار الصبيحة على وجه الخصوص والجنوب عامة .

في اللقاء أشاد الشعيبي بالدور النضالي الكبير لأبناء الصبيحة في الثورة وتضحياتهم الجسام في سبيل تحرير الوطن الجنوبي وأراضيه مؤكدا ثقته الكبيرة بوقوف أبناء الصبيحة في وجه المشاريع الدخيلة والحاقدة على شعبنا الجنوبي التي تنفذها عناصر حزب الإصلاح الإخونجي والتي تخدم أجندات تركيا وقطر في الجنوب