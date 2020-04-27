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رئيس انتقالي لحج يلتقي مدير أمن لحج ويناقش الترتيبات الأمنية في المحافظة

27 أبريل، 2020
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رئيس انتقالي لحج يلتقي مدير أمن لحج ويناقش الترتيبات الأمنية في المحافظة

ألتقى رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة لحج المحامي رمزي الشعيبي اليوم الاحد بمدير عام أمن محافظة لحج العميد صالح السيد .
وفي اللقاء ناقش الشعيبي مع مدير أمن لحج السيد جملة من القضايا الأمنية في المحافظة .
كما وفي اللقاء ناقش الشعيبي مع مدير الأمن السيد الترتيبات المترتبة على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي ليوم السبت ٢٥/٤/٢٠٢٠ والقاضي بفرض حالة الطوارئ وفرض السيطرة الذاتية .
بدوره أكد مدير أمن محافظة لحج العميد صالح السيد جهوزية جميع الوحدات الأمنية في المحافظة من افراد وضباط وصف ضباط الجهوزية الكاملة لتوجيهات القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن قرار المجلس الانتقالي الجنوبي مثًل خطوة في الطريق الصحيح طالما انتظهرها ابناء لحج والجنوب عامة .

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