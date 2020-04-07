المندب نيوز

رئيس انتقالي مسيمير لحج يصدر عدد من القرارات الإدارية

7 أبريل، 2020
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رئيس انتقالي مسيمير لحج يصدر عدد من القرارات الإدارية

لحج (المندب نيوز) محمد مرشد عقابي

أصدر الأخ عبد الفتاح جمال الحوشبي رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المسيمير محافظة لحج اليوم الثلاثاء قرارات إدارية قضت بتعيين رؤساء لفروع المجلس بعدد من مراكز المديرية.

ونص القرار رقم (1) بتكليف الأخ محسن حيدرة صالح أحمد رئيساً لفرع القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمركز عهامة .

ونص القرار رقم (2) بتكليف الأخ عارف صالح جليد رئيساً لفرع القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمركز مريب.

ونص القرار رقم (3) بتكليف الأخ عمار محمد صالح رئيساً لفرع القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي الجنوبي بمركز مكيديم، على أن تلغى أي قرارات سابقة بهذا الخصوص، وأن يتم العمل بهذه القرارات من تاريخ صدورها، وتوجيه كافة الجهات المعنية بتسهيل مهام عمل المذكورين.

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