رئيس انتقالي مسيمير لحج يناقش مع مدير الأمن خطط العمل المستقبلية

لحج (المندب نيوز) محمد مرشد عقابي

التقى صباح اليوم الإثنين الأستاذ عبد الفتاح جمال سعيد الحوشبي رئيس القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بمديرية المسيمير محافظة لحج الملازم ياسين سعيد جهضر مدير إدارة شرطة وذلك لمناقشة الخطة الأمنية وتوجهات العمل المشترك للعام الجاري 2020م.

وبارك الأستاذ عبد الفتاح جمال في مستهل اللقاء قرار تكليف الملازم ياسين جهضر بإدارة شرطة المديرية ونيله ثقة مدير عام أمن المحافظة اللواء الركن صالح السيد لتقلد هذا المنصب القيادي متمنياً له بأن يكون خير خلف لخير سلف وأن يسلك نفس الدرب الذي سلكه خايه الأكبر الراحل أحمد جهضر وأن يسير على نفس خطاه.

وحث رئيس إنتقالي المسيمير أخيه مدير أمن المديرية الجديد بضرورة حفظ الأمن والسكينة العامة والتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمديرية وفي مقدمتها قطاع الحزام الأمني بالشكل الذي يخدم المصلحة العامة للمواطنين.

من جانبه أكد الملازم ياسين جهضر مدير شرطة المديرية بأن إدارته تحظى باهتمام خاص من قبل القيادة الأمنية بالمحافظة ممثله باللواء الركن صالح السيد مدير عام شرطة محافظة لحج وهذا سيكون له أثر إيجابي وحافز معنوي ودافع لتقديم الأداء الأمني الأفضل خلال المراحل القادمة، مشيراً الى إن من أولويات عمله الإداري خلال هذه المرحلة هو تجميع الأفراد ومنحهم كافة حقوقهم وإلزامهم بأداء ما عليهم من مهام وواجبات تجاه هذا الوطن، بالإضافة الى الإهتمام بإدارات الأقسام وتفعيل ادوارها ودعمها ورفدها بما تحتاج بالصورة التي تمكنها من اداء مهامها بالشكل المطلوب.

حضر اللقاء الأستاذ أسامة الشبيبي عضو القيادة المحلية للمجلس الإنتقالي بالمحافظة .