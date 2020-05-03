رئيس برشلونة السابق يكشف مؤامرة ريال مدريد عليه بسبب نيمار

رئيس برشلونة السابق في السجن بسبب فلورنتينو بيريز

تحدث الرئيس السابق لبرشلونة ساندرو روسيل بتصريحات نارية لأول مرة منذ أن تم وضعه في السجن بتهمة الفساد المالي.

وكان روسيل قد ترك منصبه على خلفية الشبهات التي لاحقت صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار من سانتوس البرازيلي إلى الفريق الكتالوني.

وحول ذلك، أكد روسيل في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو أنه لا يزال يمتلك ضغينة ومشاعر سلبية نحو كل من تسبب في ما تعرض إليه.

واتهم روسيل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالوقوف وراء ما يعاني منه في الوقت الحالي، وذلك لأنه شعر بالغيرة بعد تفوقه عليه في ضم نيمار.

وأضاف: “كنت من المفترض أن أخرج على الفور ولكنني كٌذبت ولم يصدقني أحد وفجأة تحولت إلى مجرم بناء على أشياء لم أقم بها”

وتابع: “أريد أن أعرف من يقف وراء كل ما يحدث معي، قد يكون لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يد في ذلك، خاصة وأن الأمر تعلق بصفقة نيمار التي أرادها، ولم يعجبه أننا وقعنا معه”

وأردف: “نحن لسنا أصدقاء أنا وبيريز ولا تجمعنا أي علاقة، وبالنسبة لسلطات العاصمة الإسبانية فهي جريمة أن تكون كتالونيًا، ولم يكن مهضومًا بالنسبة لهم أن أكون رئيسًا لبرشلونة“

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يذكر أن ساندرو روسيل قد خلفه في ذلك المنصب بارتوميو والذي كان أحد أفراد إدارته، والبعض يتحدث عن كون روسيل يدير النادي حتى الآن بتعليماته المباشرة.