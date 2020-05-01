أخبار نادي برشلونة

رئيس برشلونة: غالبية أندية أوروبا لن يشتروا لاعبين ومعظم الصفقات تبادلية

2 مايو، 2020
0
بعد رفض برشلونة الخروج من أبواب كتالونيا .. أجمل مشاهد الفريق فى كامب نو


قال نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونر، أن ناديه وكذلك غالبية الأندية الأخرى في أوروبا، لن يشتروا لاعبين في الصيف المقبل، بل أن الصفقات ستكون معظمها تبادلية أى لاعب مقابل آخر.

 

واعترف جوردي كاردونر فى تصريحات لشبكة ESPN أن النادي خسر بالفعل ما بين 120 مليون يورو و 140 مليون يورو بسبب توقف النشاط الكروي في الفترة الماضية، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

 

وأكد جوردي كاردونر أيضًا أن سوق الانتقالات هذا الموسم سيكون مختلف تمامًا حيث قال: “سيكون تبادلات اللاعبين هي السمة الغالبة غلى سوق الانتقالات، هذه هي الطريقة التي ستحدث بها الأمور للموسم المقبل للأندية الأوروبية”.

 

ويبدو ذلك منطقيا للفرق الكبرى مثل برشلونة التي لديها لاعبين ذو جودة عالية وكذلك قطاع ناشئين قوي بأكاديمية لاماسيا، أما الفرق الصغيرة فمن المتوقع أن تعاني بشكل كبير.

 

وتوقفت مسابقة الدوري الاسباني منذ منتصف مارس الماضي مثلها كبقية دوريات العالم بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من بلدان العالم.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أعراض فيروس كورونا أعراض كورونا أندية أوروبا اخبار كورونا في مصر اعراض الكرونا اعراض فيرس كورونا اعراض فيروس كورونا اعراض كورونا اعراض كورونا المستجد الصفقات الكورونا برشلونة تبادلية رئيس غالبية فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد فيروس كورونا المستجد فيروس كوفيد 19 كورونا كوفيد كوفيد 19 لاعبين لن مرض فيروس كورونا 2019 ومعظم يشتروا

إقرا أيضا

Photo of أخبار الدوري الإنجليزي : ذئب البريمرليج يُغازل ريال مدريد وبرشلونة

أخبار الدوري الإنجليزي : ذئب البريمرليج يُغازل ريال مدريد وبرشلونة

2 مايو، 2020
Photo of ما حقيقة محاولة برشلونة التعاقد مع سانشو؟

ما حقيقة محاولة برشلونة التعاقد مع سانشو؟

2 مايو، 2020
Photo of مورينيو : كنا أفضل من برشلونة عندما حققنا الدوري

مورينيو : كنا أفضل من برشلونة عندما حققنا الدوري

2 مايو، 2020
Photo of أخبار برشلونة.. حقيقة اهتمام برشلونة بضم سانشو

أخبار برشلونة.. حقيقة اهتمام برشلونة بضم سانشو

2 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق