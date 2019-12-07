أخبار نادي برشلونة

رئيس برشلونة يرحب بالمظاهرات في الكلاسيكو

7 ديسمبر، 2019
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رئيس برشلونة يرحب بالمظاهرات في الكلاسيكو

أكد جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة، أنه لا يمانع حدوث مظاهرات ذات طابع سياسي أثناء لقاء الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد.

ودعت جماعة سياسية في إقليم كتالونيا لعقد تظاهرات في نفس توقيت المباراة بالثامن عشر من ديسمبر الجاري، مما أثار التخوف حول تأجيلها مجدداً.

وقال بارتوميو في حوار مع راديو “كتالونيا”: “لا يوجد سبب لعدم لعب المباراة، لست قلقاً بسبب الحراك السياسي، برأيي التظاهر في توقيت مباراة كرة أمر حضاري”.

وأكمل: “لا أرى مشكلة في الجمع بين المباراة وتلك التظاهرة الحضارية، برشلونة يؤمن بحرية التعبير، ولا يمانع في رفع لافتات لطالما لا تسب أحداً”.

وختم: “كامب نو ملعب يعبر عن السلام، وأي عضو مرحب به أن يعرض مطالبه وآرائه به، إنها مباراة مهمة وكلاسيكو وفي نفس الوقت كتالونيا تمر بلحظة فارقة”.

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المباراة كان يُفترض أن تقام في أكتوبر الماضي، ولكن وقع تأجيلها بسبب التظاهرات السياسية في شوارع برشلونة، وتم الاستقرار على الثامن عشر من ديسمبر.

ويلعب برشلونة مساء اليوم السبت أمام مايوركا لحساب الدوري الإسباني.

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