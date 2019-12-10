رئيس برشلونة يرحب بعودة جوارديولا

هل يعود جوارديولا إلى برشلونة بعد النهاية المحتملة لرحلته مع مانشستر سيتي؟

رحب جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بعودة بيب جوارديولا إلى النادي الكتالوني، حيث قال إن الباب مفتوح له إذا أراد العودة في أي وقت.

ويعيش المدرب الإسباني وضعًا غير مستقر مع مانشستر سيتي نظرًا لتراجع الأداء والنتائج خلال الموسم الحالي على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووسط الأنباء التي تتحدث عن احتمالية أن يكون هذا الموسم هو الأخير للفيلسوف الإسباني مع مانشستر سيتي، رحب بارتوميو بعودة جوارديولا إلى برشلونة إذا أراد.

وقال رئيس النادي الكتالوني في تصريحات لريبوبليكا إن مغادرة برشلونة كان قرارًا من جوارديولا نفسه، لذلك فإن عودته كذلك ستعتمد على قراره هو بشأن مستقبله.

وأضاف: “بيب جوارديولا جزء كبير من تاريخ هذا النادي والجميع يعرف ما قدمه هنا في بداية مسيرته التدريبية، الجميع هنا يقدره ويعرف قيمته جيدًا”

وتابع: “لا أعرف إذا كان جوارديولا قد قرر شيئًا بشأن خطوته المقبلة أم لا، ولكن عودته إلى برشلونة ستعتمد عليه هو ماذا يريد بعد حقبته الحالية”

وأردف: “ولكن بالنسبة لي في حال أراد العودة في أي وقت فإن الأبواب ستكون مفتوحة له دائمًا، ولكنه في الوقت الحالي يركز على عمله بشكل كامل”

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يذكر أن بيب جوارديولا قد نفى شائعات رحيله عن مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة مؤكدًا أنه مستمر مع النادي حتى نهاية عقده.