أخبار نادي برشلونة

رئيس برشلونة يفتح الباب لرحيل فالفيردي

7 ديسمبر، 2019
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رئيس برشلونة يفتح الباب لرحيل فالفيردي

علق جوسيب بارتوميو، رئيس برشلونة، على مسألة استمرار مدرب الفريق إرنستو فالفيردي وتجديد عقد النجم ليونيل ميسي في الفترة المقبلة.

ولا يحظى فالفيردي بشعبية كبرى في أوساط مشجعي البلوجرانا في ظل تذبذب النتائج والعروض الفنية منذ توليه مهمة تدريب الفريق.

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وقال بارتوميو في حوار إذاعي مع راديو كاتالونيا: “عملت مع عديد المدربين، وكلهم تمتعوا بالجدية لأن تدريب برشلونة مسؤولية كبيرة”.

وأضاف: “الهدف كل عام هو الفوز بكل البطولات، إذا لم تحقق ذلك الموسم لا يعد جيداً، فالفيردي يملك عقداً حتى 2021”.

وواصل الرئيس: “ولكن في الربيع المقبل هناك بند لترك النادي يمكن أن يفعله أي من الطرفين في حال قرر أي منهما عدم الاستمرار”.

وحول ميسي: “قلق بخصوص يوم رحيل ميسي، أريد توقيع عقد جديد، تحدثنا عديد المرات وهو لا يمانع البقاء، لا أشك في استمراره حتى ميعاد الاعتزال وقتما يريد”.

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وألمح ميسي بعد استلامه جائزة الكرة الذهبية لإمكانية اعتزاله كرة القدم في السنوات المقبلة بعد تقدمه في العمر.

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