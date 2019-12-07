رئيس برشلونة يلمح لرحيل فالفيردي

موقع سبورت 360 – أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة إمكانية التخلي عن المدرب إرنستو فالفيردي عقب نهاية الموسم الحالي، مشيراً إلى أن النادي يملك بنداً يسمح له بفسخ العقد في الصيف.

وتعرض فالفيردي لانتقادات لاذعة من الصحافة الكاتالونية وجماهير البرسا طوال الأشهر الماضية، وذلك بسبب تراجع أداء الفريق من حيث جمالية اللعب، كما تراجعت النتائج أيضاً في بداية هذا الموسم.

بارتوميو: ربما يكفي فالفيردي 3 سنوات مع برشلونة

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية مقابلة بارتوميو التي تطرق خلالها للحديث حول العديد من القضايا المهمة، أبرزها مستقبل المدرب فالفيردي في ظل الشائعات التي ربطت النادي بالتعاقد مع مدربين آخرين.

وقال بارتوميو “فالفيردي لديه عقد حتى عام 2021، لكن في نهاية الموسم لدينا خيار عدم الاستمرار، هذا ينطبق على جميع المدربين، سنقرر بالنهاية أن يستمر أو لا، ريكارد قضى هنا 5 سنوات، جوارديولا 4 سنوات، وإنريكي 3 سنوات”.

وعندما سأله الصحفي إن كانت 3 سنوات كافية لفالفيردي كمدرب لبرشلونة، أجاب بارتوميو “ربما تكون كافية، لكن هذا القرار سيتخذه النادي بعد تقييم الوضع”.

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