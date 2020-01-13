رئيس برشلونة ينهى اجتماعه مع فالفيردي .. والقرار النهائى خلال ساعات







كشف إذاعة “كادينا كوبيه”الإسبانية، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة عقد إجتماع خاص مع إرنستو فالفيردي عقب إنتهاء المران الجماعى للفريق الأول، لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالبارسا والحديث عن أسباب تذبذب مستوى الفريق الفترة الأخيرة واخرها الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 بنصف نهائى كأس السوبر الإسباني، تمهيداً لإتخاذ قرار نهائى حول مستقبل المدير الفنى فى “كامب نو”.





رئيس برشلونة







أضافت، إن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة غادر المدينة الرياضية مبتسماً، ثم لحق به جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادى لعقد إجتماع حاسم مع مجلس الإدارة والإعلان عن القرار النهائى فيما يخص مستقبل مدرب البلوجرانا مساء اليوم.







ويتصدر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب فريق توتنهام السابق، قائمة المرشحين لتدريب برشلونة خلال الفترة القادمة، خلفاً لإرنستو فالفيردي الذى يواجه شبح الرحيل عن “كامب نو” بسبب تذبذب نتائج البارسا وأخرها الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 بنصف نهائى كأس السوبر الإسباني بمدينة جدة فى السعودية.







ويُصر برشلونة على إقالة إرنستو فالفيردي، وقد تواصل مع تشافي هيرنانديز ورونالد كومان لكنهما رفضا تولي القيادة الفنية خلال الوقت الحالي، وهو ما دفع جوسيب ماريا بارتوميو لدراسة خيارات أخرى.





رئيس برشلونة



وفقاً لما نشرته إذاعة “راديو كتالونيا”، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة يُراهن على ماوريسيو بوتشيتينو مدرب السيبرز السابق، ليكون مدرب برشلونة خلال الفترة القادمة، ويملك فى هذا أغلبية من مجلس إدارة الفريق الكتالونى كما أن غرفة الملابس ترى أن هذا القرار جيد وفى مصلحة البلوجرانا.







أضافت، إن بوتشيتينو يتصدر قائمة المرشحين لتدريب برشلونة ويأتى خلفاً له كيكي سيتين مدرب ريال بيتيس وجابى ميليتو مدرب إستوديانتيس الأرجنتيني.