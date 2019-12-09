رئيس برشلونة ينهي الجدل حول مستقبل فيدال

وضع رئيس برشلونة جوزيف ماريا بارتوميو، حدًا للشائعات المتداولة منذ فترة عن صعوبة استمرار الدولي التشيلي أرتورو فيدال مع النادي لنهاية الموسم الجاري.

ومنذ فترة طويلة، لا تتوقف الصحف في إسبانيا وإيطاليا عن تحديث الشائعات حول اهتمام إنتر بلاعب بايرن ميونخ السابق، وذلك استنادًا إلى تصريحاته التي عبر خلالها عن استيائه من كثرة تهميشه من قبل المدرب فالفيردي.

وتجمع الصحف في البلدين، على أن مدرب إنتر أنطونيو كونتي، لديه رغبة جدية في لم شمله بلاعبه السابق في يوفنتوس، لدعم مشروعه في “جوسيبي مياتزا”، الذي يستهدف من خلاله إنهاء هيمنة اليوفي على لقب السيري آ.

وعندما سُئل رئيس النادي بشكل غير مباشر عن مستقبل فيدال، أجاب لصحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية “لا نتوقع خروج أي لاعب في يناير، لدينا فريق متوازن ولا نعاني من أي نقص”.

وأضاف “في الوقت ذاته نريد الحفاظ على لاعبينا، صحيح هناك أكثر من لاعب أظهر رغبته عدة مرات للرحيل، لكن لن يحدث أي شيء في يناير”.

وختم حديثه في هذه الجزئية “ربما في نهاية الموسم نسمح لبعض اللاعبين بالرحيل، لكن في أوقات أخرى نبذل كل ما في وسعنا لإقناعهم بالبقاء”.

في الوقت ذاته، رفض التحدث عن هدف البرسا الرئيسي في الميركاتو الصيفي القادم لاوتارو مارتينيز، قبل صدام إنتر وبرشلونة المقرر له غدًا الثلاثاء على ملعب “جوسيبي مياتزا” في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا.

واكتفى بالحديث عن الأفاعي بقوله “أعرف أن هذا السؤال بمثابة الفخ، لكني أستطيع أن أقول لك إن إننر يلعب بشكل جيد، وهو ليس النادي الوحيد الذي أثار إعجابي، وبطبيعة الحال ليس من قبيل الصدفة أبدًا أن يكون إنتر في صدارة الدوري الإيطالي“.