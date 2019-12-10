أخبار نادي برشلونة

رئيس برشلونة يوجه رسالة يدعو فيها جوارديولا للعودة

10 ديسمبر، 2019
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رئيس برشلونة يوجه رسالة يدعو فيها جوارديولا للعودة
جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة

موقع سبورت 360 – وجه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني لكرة القدم دعوة للمدرب بيب جوارديولا للعودة إلى النادي ، وسط تقارير تفيد بأن مانشستر سيتي يبحث حالياً عن مدرب آخر.

ويعيش بيب جوارديولا عامه الرابع في مانشستر سيتي ، ولكنه لم يسبق له أن قاد أي نادٍ في خمس سنوات على التوالي في الوقت الذي تتحدث فيه الصحافة الإسبانية عن نيته التدريب في إيطاليا.

ويمتد عقد المدرب الإسباني مع مانشستر سيتي حتى عام 2021 ، لكن النتائح الأخيرة التي حققها فريق السكاي بلوز في الدوري الإنجليزي يؤكد بأن هناك حالة من عدم اليقين بشأن بقاء جوارديولا.

بيب جوارديولا

الباب سيكون مفتوحاً دائماً أمام عودة جوارديولا إلى برشلونة.

وقال رئيس نادي برشلونة في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية : “عودة جوارديولا لا تعتمد علي ، لأن بيب هو الذي قرر مغادرة برشلونة ، ولكن الباب سيكون مفتوحاً دائماً في حال كان يرغب بالعودة”.

تجدر الإشارة إلى أن بيب جوارديولا سبق له الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي ، ولكنه لم يتذوق حنى الآن طعم النجاح خلال مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريق المواطنين.

جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة

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