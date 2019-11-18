التغيير نت

رئيس تونس في اول موقف سياسي له على اليمن.. شاهد ماذا قال

التغيير نت التغيير نت منذ دقيقتين
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في اول موقف سياسي تجاه الحرب في اليمن منذ توليه لرئاسة تونس الشهر الماضي.

علق الرئيس التونسي قيس سعيد على الحرب في اليمن مبديا دهشته من الاوضاع المأساوية والوباء الذي يقتل اطفال اليمن ولا تقدم لهم دول التحالف مساعدات بينما تلقي عليهم صواريخ تصل تكلفته مليارات حسب زعمه .

وقال سعيد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” : عندما اشاهد #الوبا_يقتل_اطفال_اليمن الشقيق وهناك دول تمتلك أكثر من نصف ثروات الشرق الأوسط تقود تحالفا بدعوى تخليص هذا الشعب من القهر والظلم،أشعر بالدهشة.

واضاف، كيف يلقى عليهم التحالف بصواريخ ومتفجرات تكلفه مليارات الدولارات،ويعجز عن مدهم بالغذاء والدواء الذي لايكلف تكلفةيوم لطيران الحربي.

ويعتبر هذا اول موقف سياسي للرئيس التونسي الجديد، تجاه اليمن ودول التحالف المساند للشرعية اليمنية بقيادة السعودية التي تقود تحالف عربي منذ 2015 لاعادة الشرعية اليمنية بعد سيطرة مليشيات الحوثيين على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء بقوة السلاح.

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