رئيس تونس في اول موقف سياسي له على اليمن.. شاهد ماذا قال





في اول موقف سياسي تجاه الحرب في اليمن منذ توليه لرئاسة تونس الشهر الماضي.

علق الرئيس التونسي قيس سعيد على الحرب في اليمن مبديا دهشته من الاوضاع المأساوية والوباء الذي يقتل اطفال اليمن ولا تقدم لهم دول التحالف مساعدات بينما تلقي عليهم صواريخ تصل تكلفته مليارات حسب زعمه .

وقال سعيد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” : عندما اشاهد #الوبا_يقتل_اطفال_اليمن الشقيق وهناك دول تمتلك أكثر من نصف ثروات الشرق الأوسط تقود تحالفا بدعوى تخليص هذا الشعب من القهر والظلم،أشعر بالدهشة.

عندما اشاهد #الوبا_يقتل_اطفال_اليمن الشقيق وهناك دول تمتلك أكثر من نصف ثروات الشرق الأوسط تقود تحالفا بدعوى تخليص هذا الشعب من القهر والظلم،أشعر بالدهشةكيف يلقى عليهم التحالف بصواريخ ومتفجرات تكلفه مليارات الدولارات،ويعجز عن مدهم بالغذاء والدواء الذي لايكلف تكلفةيوم لطيران الحربي — الاستاذ. قيس سعيد kais Said (@KaissSaide) November 17, 2019

واضاف، كيف يلقى عليهم التحالف بصواريخ ومتفجرات تكلفه مليارات الدولارات،ويعجز عن مدهم بالغذاء والدواء الذي لايكلف تكلفةيوم لطيران الحربي.

لم أر في حياتي أفجر من حليف يمنحك السلاح ويسلبك إرادة الدفاع عن نفسك في مواجهته

ويجبرك على أن تهزم قضيتك التي تحالف معك من أجلها،وأن تتخلى عن مكاسبك، وسيادتك،وقيمك،ومقومات بقائك،وتغادر أرضك من أجل مصالحه واطماعه الاستعمارية، ويجعل منك فريسةللفقر والأوبئة #الوبا_يقتل_اطفال_اليمن — الاستاذ. قيس سعيد kais Said (@KaissSaide) November 17, 2019

ويعتبر هذا اول موقف سياسي للرئيس التونسي الجديد، تجاه اليمن ودول التحالف المساند للشرعية اليمنية بقيادة السعودية التي تقود تحالف عربي منذ 2015 لاعادة الشرعية اليمنية بعد سيطرة مليشيات الحوثيين على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء بقوة السلاح.