رئيس جامعة أبين يعزي اللواء الركن أبو بكر حسين في وفاة والدته

﷽

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ) ..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة والدة محافظ محافظة أبين اللواء الركن أبو بكر حسين سالم.

وبهذا المصاب الجلل تتقدم رئاسة جامعة أبين ومنتسبوها كافة، ببالغ التعازي وعظيم المواساة للواء الركن أبو بكر حسين سالم وكافة أفراد أسرته في مصابهم الجلل، سائلين الله تعالى أن يتغمد والدتهم بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون



أ.د. محمود أحمد سالم الميسري رئيس جامعة أبين