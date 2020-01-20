رئيس جامعة عدن والوكيل السقاف يناقشان الرؤية الشبابية لعام ٢٠٢٠م

ناقش رئيس جامعة عدن أ.د/ الخضر ناصر لصور مع وكيل محافظة عدن لقطاع الشباب اليوم ،الرؤية الشبابية لعام ٢٠٢٠م ، ومايجب أن تتضمنه في اولوياتها من مرتكزات اساسية، وضرورة اشراك الشباب في تنفيذ اتفاق الرياض .كما تناول النقاش اهمية دور جامعة عدن في توعية الشباب وتحصينهم من الغلو والتطرف والارهاب .

وذلك من خلال تفعيل دورها التنويري والمعرفي بإعتبارها كابرز الصروح العلمية الشامخة في اليمن والدور الكبير المعول عليها تجاه القطاع الشبابي، و استعرض الاستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن الفرص العلمية التي تتيحها الجامعة لانخراط الشباب والفتيات في الدراسة باكثر من ٢٠ كلية تابعة للجامعة ،وفي اكثر من محافظة .ناهيك عن عشرات التخصصات في مختلف العلوم النظرية والتطبيقية والعلمية وغيرها بالاضافة الى مايحظى به الشباب والفتيات من ابناء العاصمة عدن من أولويات في مختلف تخصصات وكليات الجامعة .

من جانبه أشاد وكيل محافظة عدن لقطاع الشباب عبدالرؤوف السقاف بالدور الرائد لجامعة عدن وقيادتها ممثلة بالاستاذ الدكتور / الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة وما يوليه من دعم و رعاية للشباب خصوصا ابناء مدينة عدن والتسهيلات الممنوحة لهم للالتحاق في الدراسة بمختلف الكليات كما تطرق الى الجهود المبذولة في وضع واستكمال اعداد الرؤية الشبابية لعام ٢٠٢٠ م .باعتباره عام الامن والسلام لمدينة عدن وكل محافظات الوطن الحبيب.

مضيفا أن عدن الان قادمة على مرحلة مهمة جدا بعد توقيع اتفاق الرياض الذي ستنعكس تنفيذ بنوده على الرفع بمستوى المدينة بشكل أكبر لاسيما وأن المرحلة تتطلب تضافر الجميع لإنجاحه ويجب أن يكون هنالك دور كبير للشباب للمساهمة بصناعة واقع أفضل للمدينة من منطلق المعاناة التي عايشت الأغلبية منهم بسبب الأحداث المؤسفة خلال المرحلة الماضية.