رئيس حركة شباب من اجل السلام يلتقي قائد محور ابين الصبيحي

اليوم وفي إطار المساعي والجهود لإحلال السلام والاستقرار في محافظتنا الشامخة، التقيت باللواء عبدالله الصبيحي قائد محور أبين والعميد سند الميسري قائد اللواء الخامس واركان اللواء الخامس العميد محمد ناصر مرصع المتواجدين في شقرة في جلسة تعارف تبادلنا فيها وجهات النظر حول الوضع في أبين والمحافظات الجنوبية عموما، وقد ابدوا استعدادهم لإعلاء مصلحة أبين العامة ومصلحة أبنائها.

وانطلاقا من مسؤوليتنا وحرصنا على امن واستقرار ابين أكدنا على موقف ابناء المحافظة الرافض لأي حرب وقودها ابنائها، كما يكفي ما حل بها من كوارث ومعاناة خلفتها حروب عديدة لا يجني منها الأبيني الا شرورها ..

فأنا ادعو كل الشرفاء من أبين من كل الانتمائات الالتفاف حول المساعي وتوحيد الجهود التي نبذلها وعلى الجميع أن يعي بأن الكلمة الاولى والاخيرة هي لأبين مهما كانت الاختلافات، فلابد من تغليب المصلحة العامة للمحافظة، وفي هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها أبين نحتاج وبشدة مساندة رجالها ونسائها من أجل إعادة موقع أبين من جديد وإعادة دورها الريادي في مختلف المجالات واني اتمنى من الاعماق ان تؤسس أبين اللبنة الاولى للسلام الشامل والكامل في يمننا الحبيب .

حفظ الله أبين من كل مكروه .





كتب / حسين ناصر السليماني

* رئيس حركة شباب من اجل السلام

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