4 مايو

رئيس حكومة الشرعية يغادر عدن متوجها الى الرياض

4 مايو 4 مايو منذ 28 دقيقة
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الأحد – 24 نوفمبر 2019 – الساعة 12:25 ص بتوقيت اليمن ،،،



4 مايو / متابعات


غادر رئيس حكومة الشرعية د.معين عبدالملك العاصمة عدن ظهر اليوم السبت متوجها إلى الرياض على متن طائرة سعودية خاصة في زيارة لم يعلن عنها ولا عن أسبابها.
مصادر أكدت بأن زيارة معين للرياض لن تستغرق سوى ساعات يلتقي خلالها برئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وعدد من المسؤولين السعوديين.
وطبقًا للمصادر فإن موضوع صرف المرتبات هو أحد الأسباب الرئيسية لزيارة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك للرياض بالإضافة إلى موضوع التشاور حول التشكيل الحكومي المرتقب ومنصب محافظ العاصمة عدن.
وكان رئيس الحكومة قد عاد يوم الاثنين الماضي إلى العاصمة عدن برفقة عدد من وزراء حكومته قادما من العاصمة السعودية الرياض بعد نحو أسبوعين من توقيع اتفاق الرياض الذي ينص على عودة الحكومة إلى عدن.
وينص الاتفاق الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض يوم 5 نوفمبر الجاري على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، على أن يحصل الجنوبيون على 50% من الحقائب الوزارية، كما ينص على إعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية.

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الرياض الشرعية الى حكومة رئيس عدن متوجها يغادر
4 مايو

4 مايو

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