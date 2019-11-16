رئيس شعبة التدريب …في زيارة تفقدية لمعسكر حماية الشركات بالمسيلة ⋆

المكلا (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي – إعلام المنطقة الثانية

قام صباح اليوم السبت رئيس شعبة التدريب والتأهيل العميد ركن طيار فائز منصور التميمي بزيارة معسكر حماية الشركات “المسيلة” في زيارة تفقدية للإطلاع على الدورة التدريبية دفعة المسيلة “3” للعام التدريبي القتالي ل2019م..

حيث كان في إستقباله قائد معسكر حماية الشركات العميد أحمد عمر المعاري وأركان حرب المعسكر العميد أحمد الحبيب البحسني ورئيس عمليات المعسكر المقدم جلال العطاس وقائد الدورة التدريبية الرائد خالد العمودي وعدد من الضباط ، كما باشر بالنزول لميدان التدريب بالمعسكر للإطلاع على سير عمل الدورة التي بدأت تدريباتها بالأيام القليلة الماضية ..

كما رحب قائد معسكر حماية الشركات العميد أحمد عمر المعاري بهذه الزيارة الهامة التي تأتي في إطار التوجيهات الصادرة من محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وإهتمامه الجاد ومتابعته الحثيثة لكافة الدورات النموذجية بالمنطقة لا سيما بتلك المواقع الإستراتيجية المرابطة على طول وعرض الهضبة الحضرمية ..

كما أستهل رئيس شعبة التدريب والتأهيل “التميمي” لأفراد الدورة بنقل تحيات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية ، حيث أشاد “التميمي” بالدور الفعال والهام الذي تقوم به قوات ومنتسبي حماية الشركات في حفظ الأمن والإستقرار على إمتداد مواقع القطاعات النفطية ، متمنيآ لهم التوفيق والنجاح بدورتهم التدريبية التي من ضمن خطة الإنتشار بين ساحل ووادي حضرموت ..

“قطاعاتنا النفطية في حماية نخبتنا”