نخبة حضرموت

رئيس شعبة التدريب …في زيارة تفقدية لمعسكر حماية الشركات بالمسيلة ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 4 دقائق
0 أقل من دقيقة

المكلا (نخبة حضرموت) التوجيه المعنوي – إعلام المنطقة الثانية
قام صباح اليوم السبت رئيس شعبة التدريب والتأهيل العميد ركن طيار فائز منصور التميمي بزيارة معسكر حماية الشركات “المسيلة” في زيارة تفقدية للإطلاع على الدورة التدريبية دفعة المسيلة “3” للعام التدريبي القتالي ل2019م..
حيث كان في إستقباله قائد معسكر حماية الشركات العميد أحمد عمر المعاري وأركان حرب المعسكر العميد أحمد الحبيب البحسني ورئيس عمليات المعسكر المقدم جلال العطاس وقائد الدورة التدريبية الرائد خالد العمودي وعدد من الضباط ، كما باشر بالنزول لميدان التدريب بالمعسكر للإطلاع على سير عمل الدورة التي بدأت تدريباتها بالأيام القليلة الماضية ..
كما رحب قائد معسكر حماية الشركات العميد أحمد عمر المعاري بهذه الزيارة الهامة التي تأتي في إطار التوجيهات الصادرة من محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وإهتمامه الجاد ومتابعته الحثيثة لكافة الدورات النموذجية بالمنطقة لا سيما بتلك المواقع الإستراتيجية المرابطة على طول وعرض الهضبة الحضرمية ..
كما أستهل رئيس شعبة التدريب والتأهيل “التميمي” لأفراد الدورة بنقل تحيات محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية ، حيث أشاد “التميمي” بالدور الفعال والهام الذي تقوم به قوات ومنتسبي حماية الشركات في حفظ الأمن والإستقرار على إمتداد مواقع القطاعات النفطية ، متمنيآ لهم التوفيق والنجاح بدورتهم التدريبية التي من ضمن خطة الإنتشار بين ساحل ووادي حضرموت ..
“قطاعاتنا النفطية في حماية نخبتنا”

الوسوم
التدريب الشركات بالمسيلة تفقدية حماية رئيس زيارة شعبة في لمعسكر

مقالات ذات صلة

Photo of مدير تربية حضرموت يتفقّد سير العمل في الصحة المدرسية بالمحافظة ويؤكد على ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة ⋆

مدير تربية حضرموت يتفقّد سير العمل في الصحة المدرسية بالمحافظة ويؤكد على ضرورة الاستفادة من الإمكانات المتوفرة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة ⋆

منذ ساعتين
Photo of ضبط كمية من القات بمطار سيئون تم تجهيزها للتهريب إلى القاهرة ⋆

ضبط كمية من القات بمطار سيئون تم تجهيزها للتهريب إلى القاهرة ⋆

منذ ساعتين
Photo of المدير العام لمديرية المكلا يسلم مواقع العمل بمشاريع إعادة تأهيل منشاءات أندية رياضية بمدينة المكلا ⋆

المدير العام لمديرية المكلا يسلم مواقع العمل بمشاريع إعادة تأهيل منشاءات أندية رياضية بمدينة المكلا ⋆

منذ 3 ساعات
Photo of الدكتور العكبري: نعمل ومنذ فترة على تحديث وصيانة الأنظمة الخاصة بتموين الطائرات في مطار الريان الدولي ⋆

الدكتور العكبري: نعمل ومنذ فترة على تحديث وصيانة الأنظمة الخاصة بتموين الطائرات في مطار الريان الدولي ⋆

منذ 3 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق