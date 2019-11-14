عدن الغد

رئيس شعبة التوجية والمناهج بمكتب التربية والتعليم لحج يترأس إجتماعاً للموجهين.

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 8 دقائق
0 أقل من دقيقة
رئيس شعبة التوجية والمناهج بمكتب التربية والتعليم لحج يترأس إجتماعاً للموجهين.

عقد صباح اليوم الخميس 2019/11/14 م بمكتب التربية والتعليم لحج إجتماعاً برآسة الاستاذ عبدالحكيم جبران رئيس شعبة التوجيه والمناهج ظم اعضاء فريق التوجيه بالمحافظة..
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع اهمها تقارير نزول اعضاء التوجيه لمديريتي المسيمير وردفان وكذلك مجمع السعيد مديرية تبن وتم عمل التوصيات بإجراءات على ان تقدم للدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة
وقد تمخض الإجتماع بالإتفاق على إعداد حقيبة إستراتيجيات التدريس للتعلم النشط من قبل فريق التوجيه برآسة الموجه الدكتور محمد الذراحي.
كما تم الاتفاق على تنفيذ ورش تدريبية لمعلمي ومعلمات 15 مدرسة في مديرية تبن في مجال التقويم والتخطيط على ان يتم بعد ذلك تنفيذها في بقية المديريات.
وفي نهاية الإجتماع تم اقرار برنامج نزول فريق التوجيه للمديريات المختارة.
 
* من عدنان سعيد

الوسوم
إجتماعا التربية التوجية بمكتب رئيس شعبة لحج للموجهين والتعليم والمناهج يترأس

مقالات ذات صلة

Photo of القائم باعمال مدير عام تربية أبين يلتقي مديري التربية بمديريتي خنفر والمحفد

القائم باعمال مدير عام تربية أبين يلتقي مديري التربية بمديريتي خنفر والمحفد

منذ 24 دقيقة
Photo of اللجنة الثقافية بمدرسة الفقيد عليوه تدشن أنشطتها الثقافية بحبان

اللجنة الثقافية بمدرسة الفقيد عليوه تدشن أنشطتها الثقافية بحبان

منذ 38 دقيقة
Photo of مالك محطات ( محاط عدن للغاز المسال )  بلحج : التزمنا بتعليمات شركة الغاز ومكتب الصناعة بالبيع للوكلاء بسعر 2500 ريال للاسطوانة

مالك محطات ( محاط عدن للغاز المسال )  بلحج : التزمنا بتعليمات شركة الغاز ومكتب الصناعة بالبيع للوكلاء بسعر 2500 ريال للاسطوانة

منذ 54 دقيقة
Photo of رأمي فاروق .. احد نشامى الحواشب الذين اجترحوا ملاحم البطولة وخاضوا الحروب الشعواء ضد جحافل الحوثي

رأمي فاروق .. احد نشامى الحواشب الذين اجترحوا ملاحم البطولة وخاضوا الحروب الشعواء ضد جحافل الحوثي

منذ ساعة واحدة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق