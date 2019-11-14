رئيس شعبة التوجية والمناهج بمكتب التربية والتعليم لحج يترأس إجتماعاً للموجهين.

عقد صباح اليوم الخميس 2019/11/14 م بمكتب التربية والتعليم لحج إجتماعاً برآسة الاستاذ عبدالحكيم جبران رئيس شعبة التوجيه والمناهج ظم اعضاء فريق التوجيه بالمحافظة..

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع اهمها تقارير نزول اعضاء التوجيه لمديريتي المسيمير وردفان وكذلك مجمع السعيد مديرية تبن وتم عمل التوصيات بإجراءات على ان تقدم للدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة

وقد تمخض الإجتماع بالإتفاق على إعداد حقيبة إستراتيجيات التدريس للتعلم النشط من قبل فريق التوجيه برآسة الموجه الدكتور محمد الذراحي.

كما تم الاتفاق على تنفيذ ورش تدريبية لمعلمي ومعلمات 15 مدرسة في مديرية تبن في مجال التقويم والتخطيط على ان يتم بعد ذلك تنفيذها في بقية المديريات.

وفي نهاية الإجتماع تم اقرار برنامج نزول فريق التوجيه للمديريات المختارة.



* من عدنان سعيد