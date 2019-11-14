عدن الغد

رئيس شعبة التوجيه والمناهج بمكتب التربية والتعليم لحج يترأس اجتماعا للموجهين

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رئيس شعبة التوجيه والمناهج بمكتب التربية والتعليم لحج يترأس اجتماعا للموجهين

عقد صباح اليوم الخميس 2019/11/14 م بمكتب التربية والتعليم لحج إجتماعاً برآسة الاستاذ عبدالحكيم جبران رئيس شعبة التوجيه والمناهج ضم أعضاء فريق التوجيه بالمحافظة.
وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع أهمها تقارير نزول أعضاء التوجيه لمديريتي المسيمير  وردفان وكذلك مجمع السعيد مديرية تبن وتم عمل التوصيات بإجراءات على ان تقدم للدكتور محمد سعيد الزعوري مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة .
وقد تمخض الاجتماع بالاتفاق على إعداد حقيبة إستراتيجيات التدريس للتعلم النشط من قبل فريق التوجيه برآسة الموجه الدكتور محمد الذراحي.
كما تم الاتفاق على تنفيذ ورش تدريبية لمعلمي ومعلمات 15 مدرسة في مديرية تبن في مجال التقويم والتخطيط على ان يتم بعد ذلك تنفيذها في بقية المديريات.
وفي نهاية الاجتماع تم إقرار برنامج نزول فريق التوجيه للمديريات المختارة.
* من عدنان سعيد

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