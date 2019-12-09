رئيس عمليات العمالقة السابع : نقف لمليشيا الحوثي بالمرصاد ونتعامل معهم بكل حزم

4 مايو / متابعات



تتواصل عمليات التصعيد وخروقات مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، بشكل هستيري ومستمر في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة.

وأكد قائد عسكري على التصدي بحزم لهجمات واعتداءات المليشيات والدفاع عن المدنيين.

وعاودت المليشيات القصف والاستهداف، مساء الأحد من أماكن تمركزها على مواقع اللواء السابع عمالقة المرابط في جبهة حيس.

وقال رئيس عمليات اللواء السابع عمالقة العقيد أكرم دعاك : ” إن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة منها سلاح البيكا، والدوشكا، وسلاح 14.5 نحو مواقع اللواء السابع عمالقة من جهة الجنوب جهة مثلث سقم ومن جهة الشمال الغربي جهة المزارع المطلة على حيس والتي ما زالت تحت سيطرة المليشيات الحوثية”.

وأكد دعاك استمرارية التصعيد العسكري الحوثي والتزام القوات المشتركة بالهدنة الأممية والتعامل مع المليشيات في هجماتها وتسللاتها اليومية.

وقال: بالنسبة للتصعيد العسكري من قبل الحوثيين، هذا هو مبدأهم، وليس بغريب عنهم لأنهم اعتادوا على المكر والخداع ونقض العهود”.

وأضاف” نحن لهم بالمرصاد ونتعامل معهم بكل حزم وقوة، ويتم الرد عليهم، وهذا حقنا المشروع في الدفاع عن المدنيين العزل ومواقعنا، وكما أننا ملتزمون بالهدنة الأممية المعلنة منذ 12 شهراً ونحن كقوات مشتركة ملتزمون بها من طرفنا، والمليشيات لم تلتزم بها”.

وأكد رئيس عمليات اللواء السابع عمالقة: نحن مرابطون في مواقعنا ولم نقم بأي خرق، غير أن المليشيات متعمدة في مواصلة خروقاتها بشكل يومي ومستمر وتنفيذ الهجمات والاعتداءات وعمليات القصف العشوائي والاستهداف المتكرر على المدينة والأحياء السكنية ومواقع القوات.