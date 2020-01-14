رئيس عمليات اللواء الخامس قوات خاصة مليشيا الحوثي تلقت ضربات موجعة في جبهات الضالع

كشف العقيد عبد الكريم حمزة رئيس عمليات اللواء الخامس قوات خاصة المرابط في مريس شمال الضالع عن تلقي مليشيا الحوثي ضربات موجعة وقاسية خلال الايام والمعارك السابقة.

وقال إن وحدات من لوائة وبقية قوى القوات المشتركة بقيادة العميدالركن هادي العولقي قائد اللواء 30 مدرع قائد القوات المشتركة نفذت هجوم مباغت على مواقع وثكنات مليشيا الحوثي في منطقة حبيل العبدي شمال غرب قعطبة وتمكنت من قتل وإصابة العشرات من مسلحيهم فيما غنمت المشتركة أسلحة متوسطة .

وأكد ان الهجوم المباغت اتى بعد أيام من إحباط هجومين للحوثيين ومصرع ٢ من كبار قادتهم. في جبهات القتال وشمال وغرب المحافظة.

وأضاف ان المقاومة الجنوبية والشعبية وبقية الوية الجيش والأمن وكافة التشكيلات العسكرية تعمل صف واحد لمقاتلة العدوان الحوثي الانقلابي وأنهم مستمرين في نضالهم حتى استكمال التحرير وإزالة هذا الكابوس المحدق بالوطن.

