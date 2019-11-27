عدن الغد

رئيس قسم نظافة دار سعد يعقب على ما نشر بشأن العاملة خضرة

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 23 دقيقة
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رئيس قسم نظافة دار سعد يعقب على ما نشر بشأن العاملة خضرة

عقب رئيس قسم نظافة مديرية دار سعد في صندوق النظافة والتحسين في عدن محمد الدبيش بشأن ما نشرته صحيفة عدن الغد في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2019م تحت عنوان (خضرة أحمد).. قصة معاناة مسنة عدنية تعمل في صندوق النظافة، فقال: عملا بحق الرد فإننا نود التوضيح بما يلي:
 أولا إن العاملة المذكورة متقاعدة ولديها معاش من مرفق آخر.
 وثانيا فإن الصندوق مع ذلك قام بتشغيلها بالأجر اليومي وبراتب شهري ثابت 41 ألف ريال صافي الاستقطاعات تقديرا لتقدمها بالسن ولظروفها العائلية الخاصة.
 ثالثا قسم نظافة مديرية دار سعد حيث تعمل وبموافقة الإدارة العامة لم يلزمها بالعمل  سوى يومين في الأسبوع نظرا لسنها ولرعاية زوجها المشلول ويتغاضى حتى عن غيابها في الأيام المقررة في الحالات الطارئة.
  وقال الدبيش في ختام تعقيبه: نحن نقدر الصحفيين الذين يتسابقون على نشر الخير لكن من أولويات قواعد النشر التحقق من الطرف المعني بالأمر أو الحدث، ولهذا كان الأولى بمن نشر التقرير الرجوع إلى قسم النظافة في المديرية لتوثيق المعلومات والتحقق من صحة الحديث ومصداقية المحتوى.
 
*من فضل عبدالله الحبيشي

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العاملة بشأن خضرة دار رئيس سعد على قسم ما نشر نظافة يعقب
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عدن الغد

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