4 مايو

رئيس لجنة الصحة بالانتقالي يصدر تعميماً هاماً للمستشفيات..تعرف عليه

2 مايو، 2020
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اصدر الدكتور سالم الشبحي رئيس لجنة الصحة بالمجلس الانتقالي الجنوبي تعميماً هاماً الى جميع المستشفيات بالعاصمة عدن طالبهم فيها بفتح ابواب المستشفيات عاجلا لاستقبال المرضى ومنع اغلاقها نهائيا.

وقال نحن في حالة حرب مع الوباء القاتل وعلينا الدفاع عن الموطنين وعدم ترك الجبهة الطبية والهروب منها مطالباً ادارات جميع المستشفيات برفع كشوفات باسماء الطواقم التي انصرفت من اعمالها وتركوا المرضى واصفاً ذلك العمل من الناحية القانونية غير صحيح وغير مبرر داعياً البحث فيه قانونيا.

وطالب الشبحي جميع المستشفيات برفع كشوفات يوميةالساعة السادسة المساء عن الحالات المشتبهة والحالات المثبتة بفيروس كورونا ورفعها للدكتور سيف الجحافي.

واوضح انه يتم العمل حاليا وبالتفاهم مع منظمة اطباء بلا حدود لتسليمها ادارة محجر الامل حسب طلب منهم لتسيير العمل هناك ومواصلة المتابعات مع المنظمات الدولية وتحت اشراف لجنة مواجهة كورونا.

ودعا جميع المنظمات للتعجيل في تقديم العون بالمستلزمات الطبية والادوية لجميع المستشفيات ومراكز العزل والمحاجر في كل محافظات الجنوب من اجل المساعدة في مجابهة فيروس كورونا.

واضاف نحن في جبهة حرب حاليا وسنحارب بما نملك وبكل قوتنا وعزيمتنا ولن نترك المريض نهائيا،وتكاتفنا لابد منه الان اكثر من اي وقت مضى اماالهروب من العمل فهو امر غير مقبول نهائيا ولن نسكت عنه.

واشار الى ان هناك مصنع يملك كل انواع الملابس الواقية وكمامات وغيرها من وسائل الحماية ومن يريد طلب كميات خاصة به بالذات المستشفيات الخاصة سنوصلهم اليهم وانه تم حجز كميات للمحجر لاقسام العزل بالمستشفيات.

واكد سنعمل بكل امكانياتنا من اجل الموطن الجنوبي وهذا واجبنا الطبي والانسانية جميعا،ولن نتسامح مع من يتهاون في تادية مهامة وعملة.

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