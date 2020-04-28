رئيس لجنة الصحة بالجمعية الوطنية يكشف تفاصيل اضافية عن حالات الوفاة الغامضة مؤخرا بعدن

كشف رئيس لجنة الصحة والبيئة بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور سالم الشبحي بان هناك مجموعات وفرق متخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بحملة ممنهجة لتعكير مشهد الانتصارات، وذلك عبر نشر افكار وسموم ثبت الهلع والخوف في نفوس المواطنين بهدف ارباك الشارع بعد اعلان الانتقالي الادارة الذاتية للجنوب.

واوضح الشبحي في منشور له بان لجنة الترصد الوبائي بالانتقالي توجهت الى منازل المتوفين بعد استلامها عناوينهم وارقام جوالاتهم للتواصل وتم اخذ معلومات للاعراض الطبية من الاهل والمخالطين.

واشار بان اقارب المتوفين لم يستلموا بلاغ من قبل ذلك لمعاينة الحالات واستلموا البلاغ بعد وفاتهم و لم يذكر الاشتباه بكورونا حسب قول اللجنة كون الوفاة للحالتين كانت سريعه لافتاً لجان الترصد الوبائي مازالت تتدارس الوضع بشكل طبي وعلمي كي تتضح الصورة النهائية.

ولفت الى ان العشر حالات التي يقال عنها بكريتر فان لجنة الترصد الوبائي بالانتقالي حاولت التواصل مع اقاربهم ولكنها لم تتمكن من الوصول الى عناوينها او تلفوناتها حتى الان داعيا من يجدها بالتواصل مع لجان الترصد الوبائي للذهاب الى تلك الحالات والتاكد منها .

وطالب الشبحي المواطنين انه في حال الاشتباه الاصابة بالمرض فان عليهم الذهاب لاقرب مستشفى واو الابلاغ عنه للجنة الترصد الوبائي او مكتب الصحة او بالوزارةاو لجنة الصحة بالانتقالي قائلا:ونحن بدورنا نعمل على التوافق بين جميع الجهات لتادية واجباتها دون تاخير ومن لا يقوم بدوره عليه الإفصاح علنا عشان يعلم الكل.

ودعا الشبحي المواطنين الى اخذ المعلومات من مصادرها الحقيقية وليس من مواقع التواصل الاجتماعي.