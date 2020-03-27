عدن تايم

رئيس لجنة الطوارئ اليمنية: تم تحويل مخصصات مالية لكل محافظة لمواجهة كورونا

27 مارس، 2020
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أكد رئيس لجنة الطوارئ اليمنية وكيل وزارة الصحة علي الوليدي انه تم تحويل مخصصات مالية لكل محافظة لمواجهة فيروس كورونا.

واضاف في حديث خاص لعدن تايم انه تم اليوم الخميس تحويل مبالغ مالية لكافة المحافظات المحررة ظهر اليوم عبر البنك المركزي لحساباتهم في المحافظات لمواجهة تحديات فيروس كوفيد 19 كورونا.

واوضح الوليدي ان هذه المخصصات هي من المخصص الذي اقرته ووضعته الحكومة مؤخرا، لكنه لم يفصح عن مخصص كل محافظة التي تم تحويله اليوم، مكتفيا بالقول ان كل محافظة ستستخدمه وفقا لاحتياجاتها.

وكانت الحكومة اليمنية خصصت مبلغ مليار ريال لمواجهة جائحة كورونا.

واختتم الوليدي حديثه لعدن تايم ان “هناك كثير من الإجراءات تم اتخاذها في المحافظات منها فتح مراكز عزل ودورات تدريبية بدأت بالعاصمة عدن وتليها باقي المحافظات الأسبوع القادم باذن حول السياسة العلاجية وحول الترصد الوبائي”.

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